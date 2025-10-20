День открытых дверей прошел в колледже в Воскресенске

Целью Единого дня открытых дверей, который организовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет», было знакомство молодежи с современными и востребованными рабочими профессиями. Воскресенский колледж посетило более 200 учеников восьмых — одиннадцатых классов.

Ребята попробовали себя в роли сварщиков, электриков и программистов в оборудованных мастерских колледжа. Школьники также смогли пообщаться с будущими работодателями. В мероприятии приняли участие представители шести компаний Воскресенска.

«Наши лаборатории и мастерские оснащены по последнему слову техники, а партнеры-работодатели ждут студентов на практику уже во время учебы», — отметила заместитель директора колледжа Елена Бутченко.

Специалист по персоналу цементного завода «Цементум» Олеся Татарова наглядно продемонстрировала подросткам, как можно стать директором предприятия. Начав с практики во время учебы и после колледжа, можно изучить все направления работы и добраться до самого верха по карьерной лестнице. Пример тому — нынешний директор цементного завода, который начинал обычным оператором.