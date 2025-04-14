День открытых дверей прошел в колледже в Воскресенске

Гостям образовательного учреждения представили материально-техническую базу. Также все желающие смогли задать вопросы администрации, преподавателям и нынешним студентам.

Кроме того, для школьников и их родителей провели экскурсии и мастер-классы по всем специальностям. Каждый получил информационные брошюры, смог ознакомиться с видеороликами и презентациями.

«Наши студенты интересуются специальностями, где нужно уметь работать не только головой, но и руками. Они действительно хотят научиться что-то производить, быть полезными обществу, родному городу, родной стране. Очень приятно это отметить, ведь сегодня важно поднимать и наращивать наши производства, рассчитывать на свои ресурсы», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.