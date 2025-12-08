День открытых дверей прошел в колледже в Раменском

Мероприятие привлекло абитуриентов и их родителей. Им рассказали про качество профессионального образования.

День открытых дверей в «Раменский колледж» прошел шестого декабря. Представители приемной комиссии подробно объяснили гостям о порядке поступления, особенностях зачисления на разные специальности и направлениях подготовки.

После информационной части мероприятия, участники встречи посетили учебные площадки колледжа. Родители абитуриентов оценили уровень оснащения лабораторий и мастерских, познакомились с передовым оборудованием, на котором предстоит обучаться будущим студентам.

Раменский колледж презентовал себя в рамках открытого диалога с потенциальными учениками.

Каждый желающий мог задать вопросы напрямую специалистам приемной комиссии, получить персональные рекомендации по выбору специальности и лично убедиться в уровне материально‑технического оснащения.