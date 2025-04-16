День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

В деревне Козино под Солнечногорском в структурном подразделении № 1 колледжа «Подмосковье» состоялся день открытых дверей. Девятиклассники узнали о профессиях и программах обучения.

Преподаватели и студенты подразделения колледжа в Солнечногорске продемонстрировали гостям современную материально-техническую базу и провели мастер-классы по различным специальностям, таким как «Технология индустрии красоты», «Сестринское дело», «Туризм и гостеприимство», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Правоохранительная деятельность», а также «Повар-кондитер».

«Ребята попробовали себя в этих специальностях: не просто посмотрели, но и сделали что-то своими руками. У нас было порядка 700 гостей. Спасибо управлению образования — мы сработали в тесном тандеме. День открытых дверей помогает выпускникам определиться с будущей профессией», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа «Подмосковье» Оксана Федорова.