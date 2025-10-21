День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

В колледже «Подмосковье» прошел единый день открытых дверей, объединивший сразу четыре корпуса учебного заведения. В структурное подразделение № 1 в Солнечногорске приехали около 500 школьников вместе с родителями и педагогами. Гости познакомились с материально-технической базой, преподавателями и узнали больше о специальностях и программах.

После торжественного открытия для ребят организовали экскурсии по лабораториям и мастерским, где они увидели оборудование, используемое в учебном процессе, и пообщались с мастерами производственного обучения.

Школьники приняли участие в квестах, мастер-классах и профессиональных пробах. Они попробовали себя в роли экскурсоводов и сотрудников аэропорта, приготовили венгерскую выпечку, сделали прически на манекенах, научились ставить уколы и даже примерили экипировку пожарного.

«Мероприятие проводим два раза в год, весной и осенью, показываем абитуриентам, на какую специальность они могут поступить, как проходит обучение и какие их ждут перспективы, рассказываем о сотрудничестве с работодателями и трудоустройстве. У нас 10 корпусов, в которых обучаем более 50-ти специальностям и профессиям, а со следующего года добавятся еще четыре новых — учителя начальных классов, воспитатели детского сада, ветеринары и фельдшеры», — сказала заместитель директора по учебной работе ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“ Татьяна Алешина.