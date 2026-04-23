День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Химках

В корпусе № 8 колледжа «Подмосковье» в Химках состоялся день открытых дверей. Мероприятие стало настоящим путеводителем в мир профессий, где каждый школьник смог «примерить» будущую специальность на себя.

Представители колледжа подробно рассказали о правилах приема. Приемная кампания стартовала 20 апреля и продлится до 15 августа. Подать документы можно лично или через портал «Госуслуги». Комиссия работает по будням с 9:00 до 16:00.

После приветственной части участники разошлись по аудиториям на мастер-классы. Школьники попробовали себя в разных профессиях: например, им показали, как пеленать младенца, и объяснили основы первой помощи. Также гостям провели экскурсию по мастерской, где обучают ремонту автомобилей и поиску неисправностей.

Депутат Химок Ирина Спирина отметила, что такие встречи помогают школьникам определиться с профессией. По ее словам, колледж «Подмосковье» играет важную роль в подготовке кадров для предприятий Химок.

Колледж предлагает востребованные направления: медицину, рабочие специальности, автомеханику, юриспруденцию и многое другое. День открытых дверей стал окном в будущее: школьники увидели современное оборудование, пообщались с преподавателями и студентами, получили ответы на все вопросы.