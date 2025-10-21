День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Химках

Единый День открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей провели в колледже «Подмосковье» в Химках. Гости мероприятия получили возможность попробовать свои силы в разных профессиях — от мастера кулинарии до медицинского специалиста, для них организовали квесты, мастер-классы, встречи с работодателями и экспертами, а также множество других активностей.

Участники осваивали профессии фармацевта, повара и кондитера, оператора металлообрабатывающих станков, а также знакомились с парикмахерским искусством, медициной и техническим обслуживанием автомобилей.

«День открытых дверей — это отличная возможность для молодых людей ближе познакомиться с востребованными профессиями и сделать осознанный выбор будущей карьеры. Мы с радостью приглашаем всех желающих посетить Химкинскую клиническую больницу и увидеть, как строится работа в сфере здравоохранения», — отметила депутат, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

Абитуриентам рассказали о специальностях, условиях поступления, а также предоставили возможность задать вопросы руководству и педагогам колледжа и пообщаться с его студентами. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и собрало около 300 участников.

«Такие мероприятия помогают школьникам определиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор. Очень важно, что ребята могут не просто услышать о профессии, а попробовать себя в деле — увидеть, насколько им это интересно и близко. Это первые шаги к будущему успеху», — отметила директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Колледж «Подмосковье» — одно из крупнейших образовательных учреждений среднего профессионального образования Московской области. Уже пятый год подряд он входит в топ-100 лучших колледжей России. В настоящее время здесь обучаются свыше 5,5 тысячи студентов.