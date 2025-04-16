День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Химках

На дне открытых дерей в химкинском колледже гостям рассказали о современных образовательных программах и направлениях подготовки. Будущие студенты смогли поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с преподавателями.

Мероприятие организовали в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Для участников подготовили практические мастер-классы по различным направлениям: парикмахерскому делу, медицине, кулинарии, а также сварочным и токарным работам. Встречу посетили более 300 человек. С гостями пообщались педагоги, работодатели и профильные эксперты, которые рассказали о востребованных специальностях и возможностях карьерного роста.

«Подмосковье» считается одним из крупнейших колледжей региона. Уже четвертый год подряд учебное заведение входит в список 100 лучших образовательных организаций страны. Сейчас в нем обучаются свыше 5500 студентов.