День открытых дверей прошел в клиентском офисе МосОблЕИРЦ в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Жителям Лобни рассказали о способах оплаты коммунальных счетов. В округе провели тематическое мероприятие.

Полезную информацию всем желающим предоставили сотрудники информационно-расчетного центра и руководитель регионального направления МособлЕИРЦ Карэн Папикян.

Они поделились, как можно передавать показания и получать информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги. Также специалисты проконсультировали жителей по работе с личным кабинетом на сайте и в приложении МосОблЕРЦ.

Участие в Дне открытых дверей приняла глава городского округа Лобня Анна Кротова. Она также ответила на вопросы жителей. Несколько обращений она поручила взять работу своим заместителям.

Напомним, жители Лобни могут узнать о работе МосОблЕИРЦ и воспользоваться возможностями личного кабинета на официальном сайте организации.

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