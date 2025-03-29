День открытых дверей прошел в институте культуры в Химках

Абитуриенты познакомились со всеми факультетами Московского государственного института культуры в Химках на дне открытых дверей. Студенты рассказали об особенностях обучения в вузе.

Гости познакомились с ведущими мастерами института культуры и направлениями подготовки, получили ответы на вопросы о поступлении, узнали информацию о подготовительных курсах и необходимом количестве баллов для зачисления. Помимо этого, в учебных корпусах МГИК провели факультетские мастер-классы и творческие встречи с ведущими преподавателями института.

В Московском государственном институте культуры можно получить довузовское, высшее, послевузовское, среднее специальное и дополнительное образование по широкому спектру гуманитарных наук. Здесь представлены 52 направления подготовки по 85 профилям. Сейчас в институте культуры учатся более пяти тысяч студентов, а в профессорско-преподавательский состав входят более 200 докторов и кандидатов наук.