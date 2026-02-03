День открытых дверей прошел в Гжельском университете в Раменском

Абитуриентов, желающих детально изучить образовательные возможности и правила поступления пригласили в Гжельский государственный университет. Гости могли посетить учебные мастерские, университетский музей и наглядно познакомиться с творческой и научной базой учебного заведения.

Будущие студенты также оценили бытовые условия, осмотрев жилые корпуса, и погрузились в атмосферу университетских будней. Активисты презентовали посетителям внеучебную деятельность, подчеркнув преимущества качественного образования в сочетании с насыщенной студенческой жизнью.

Следующая встреча в стенах университета запланирована на 28 февраля в 11:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.