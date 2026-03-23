День открытых дверей прошел в Губернском колледже Серпухова

21 марта в корпусе №5 Губернского колледжа города Серпухов состоялся День открытых дверей. Мероприятие привлекло свыше 250 абитуриентов и их родителей из 28 школ городов Серпухов, Пущино, Протвино, Чехов, Домодедово, Оболенска, а также из поселков Дашковский, Пролетарский и Львовский. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках события участники побывали на мастер-классах, где имели возможность попробовать себя в различных направлениях профессионального искусства. Среди них — карвинг, роспись и декорирование пряников, создание интерьерных композиций, моделирование одежды, ландшафтное проектирование и работа с графическим редактором. Школьники также участвовали в профессиональных пробах по приготовлению печенья, осваивая работу с тестом и принципы выпечки.

Для родителей была организована встреча, где первый заместитель директора Татьяна Молчанова рассказала о новых условиях поступления в колледж в связи с участием Московской области в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Заместители директора по учебной работе Ольга Корнеева и Ольга Назина ответили на вопросы о вступительных испытаниях, материально-технической базе и дальнейшем трудоустройстве.

Организаторы отметили, что День открытых дверей стал полезным инструментом для профессиональной ориентации будущих студентов.