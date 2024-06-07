День открытых дверей прошел в ГГТУ в Орехово-Зуеве

Фото: Министерство образования МО

Тренинг для будущих педагогов прошел в Орехово-Зуевском ГГТУ. Одиннадцатиклассники и их родители пришли ознакомиться с образовательной программой учебного заведения в рамках дня выпускника сетевого педагогического класса Электростали.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, проект педагогических классов запустили семь лет назад. Выпускники, прошедшие предпрофессиональную подготовку в сфере педагогики, с легкостью поступают в выбранный университет.

Выпускникам их родителям рассказали о правилах поступления в университет, а также провели экскурсию по аудиториям, инновационным лабораториям и центрам. Ребята познакомились с передовыми педагогическими технологиями, которые им скоро предстоит изучить.

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