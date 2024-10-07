День открытых дверей прошел в филиале военной академии в Серпухове

В Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого состоялся день открытых дверей. Абитуриенты познакомились с работой одного из лучших военных вузов страны.

Гости филиала увидели учебно-материальную и полевую базы, а также узнали, в каких условиях живут курсанты. Начальник филиала генерал-майор Михаил Баитов рассказал молодым людям и их родителям о перспективах обучения в вузе.

Методический отдел учебного заведения разработал в 2024 году программу «Будущее начинается сейчас!». С помощью искусственного интеллекта проводится тестирование потенциальных курсантов, которое позволяет выбрать для обучения один из пяти факультетов вуза.

Востребованность филиала военной академии растет с каждым годом. Молодежь из разных регионов России приезжает в Серпухов, чтобы поступить в вуз. Это жители Пермского и Ставропольского краев, Белгородской и Брянской областей, новых регионов России. День открытых дверей вуз проводит четырежды в год.

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