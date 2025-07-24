День открытых дверей прошел в едином расчетном центре в Балашихе

В клиентском офисе МосОблЕИРЦ городского округа Балашиха прошел день открытых дверей, который стал отличной возможностью для местных жителей пообщаться с сотрудниками управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Горожане получили консультации по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель регионального управления Северо-Восток МосОблЕИРЦ Светлана Половникова отметила, что в дни открытых дверей количество посетителей не превышает обычный поток.

«Жители стараются решать свои вопросы онлайн, используя личный кабинет. Для этого у нас выделены специалисты, которые оперативно отвечают на обращения. Наиболее распространенные вопросы касаются передачи показаний счетчиков воды и электроэнергии, а также проверки и замены приборов учета», — рассказала Светлана Половникова.

Несмотря на популярность онлайн-сервисов, некоторые жители все же предпочитают личное общение. Например, Станислав Шигалович пришел на мероприятие с вопросами о работе личного кабинета.

День открытых дверей МосОблЕИРЦ проходит один раз в год в каждом территориальном управлении Московской области. Это дает возможность жителям всех городских округов задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы от специалистов. Такие мероприятия укрепляют связь между населением и управляющими организациями.