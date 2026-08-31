День открытых дверей прошел в досуговых учреждениях в Лобне

Мероприятие провели 29 августа в домах культуры, библиотеках, детской школе искусств и центре досуга «Восточный». Гости познакомились с кружками, посетили мастер-классы и записались в творческие студии.

Глава округа Анна Кротова посетила центр досуга «Восточный», где для детей провели бесплатные творческие мастер-классы, а родители получили консультации от руководителей кружков. Глава муниципалитета разыграла призы среди гостей — все участники получили подарки.

В школе искусств дети прошли «Тьюторский маршрут»: познакомились с направлениями обучения — музыкой, изобразительным искусством, хореографией и вокалом — и получили рекомендации для дальнейшего развития. Библиотеки подготовили открытые уроки, квизы, мастер-классы, встречи с писателями и игровые программы.

Во дворце культуры «Чайка», в домах культуры «Луговая» и «Красная поляна», а также в культурном центре «Красный Арт» царила праздничная атмосфера. Гости пробовали себя в вокале и хореографии, осваивали азы живописи и гитары, создавали керамику и запускали «Цветок единства», где каждый лепесток символизировал уникальный талант участника.

Анна Кротова отметила, что такие мероприятия помогают жителям находить новые интересы, развивать таланты и с пользой проводить время.