В выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялся День открытых дверей Дворца культуры «Родина» — одного из старейших и крупнейших культурных центров городского округа. Жители города смогли познакомиться с деятельностью творческих коллективов, пообщаться с педагогами и записаться в студии, а также узнать о планах по развитию учреждения после капитального ремонта.

Дворец культуры «Родина», отметивший в текущем году 65-летний юбилей, является базой для многочисленных творческих коллективов, составляющих визитную карточку Химок. Программа Дня открытых дверей включала концертные номера и мастер-классы по различным направлениям — от декоративно-прикладного искусства до сценического мастерства. В интерактивных зонах жители могли попробовать свои силы в разных видах творчества, а встречи с руководителями студий позволили будущим воспитанникам определиться с выбором и сразу записаться в понравившийся коллектив.

Муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская отметила: «Дворец культуры „Родина“ — это сердце творческих Химок, наш крупнейший и старейший культурный центр. Здесь базируется огромное количество ярких и по-настоящему заслуженных коллективов, которые являются визитной карточкой города. Для меня это место наполнено особой теплотой: я прекрасно помню, как сама еще ребенком ходила сюда на занятия. Удивительно наблюдать, как „Родина“ растет и развивается, сохраняя преемственность поколений и ту неповторимую атмосферу созидания, которую мы так ценим».

В настоящее время здание Дворца культуры проходит масштабный капитальный ремонт. Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул: «Сегодня „Родина“ переживает важнейший этап — здание Дворца полностью преображается. Сейчас там проходит масштабный капитальный ремонт. Мы внимательно следим за ходом работ, чтобы в итоге химчане получили современное, высокотехнологичное пространство. Уверен, что после открытия обновленный Дворец культуры станет еще более мощным магнитом для талантов всех возрастов».

После завершения ремонтных работ Дворец культуры получит современное световое и звуковое оборудование, отвечающее мировым стандартам. Обновленные пространства станут значительно комфортнее для посетителей и создадут идеальные условия для репетиций и выступлений творческих коллективов. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что за десятилетия работы Дворец стал вторым домом для многих поколений химчан, и после обновления он продолжит выполнять свою важную культурную и социальную миссию.