День открытых дверей прошел в доме культуры «Контакт» в Химках

В доме культуры «Контакт» в Химках состоялся День открытых дверей, собравший десятки жителей микрорайона. Гости познакомились с творческими объединениями и кружками учреждения, посетили концерт-презентацию с выступлениями коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки.

Программа мероприятия включала выступления артистов ДК, встречи с руководителями студий и возможность сразу записаться в понравившиеся творческие направления для детей и взрослых. Директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила: «Мы подготовили большую программу: концерт-презентацию с выступлениями наших коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. Можно было увидеть наших артистов на сцене, познакомиться с руководителями студий, узнать больше о направлениях работы и сразу выбрать подходящие занятия для детей и взрослых».

В концертной программе принял участие общественник Владислав Степушин вместе с творческой группой. По его словам, такие мероприятия помогают объединять жителей и создают пространство для творчества и общения.

В новом сезоне ДК «Контакт» готовит для жителей новые занятия, встречи, выступления и проекты. Прошедший День открытых дверей стал ярким стартом творческого сезона.

Узнать больше о работе ДК «Контакт» можно в социальных сетях учреждения: https://vk.ru/dkkontakt.