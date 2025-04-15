День открытых дверей прошел в Дмитровском техникуме

В Дмитровском техникуме прошел Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для абитуриентов провели множество мастер-классов, соответствующих направлениям подготовки в образовательном учреждении.

Абитуриенты получили возможность познакомиться с передовым образовательным учреждением и его программами.

«Развитие профессионального образования — это инвестиция в будущее нашего округа. Мы создаем все условия для того, чтобы молодые люди могли получить качественное образование и реализовать свой потенциал. Особое внимание уделяется практической подготовке студентов и их трудоустройству», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Директор техникума Ирина Александровская рассказала про возможности целевого обучения и перспективы профессионального роста. В 2025 учебном году откроются новые специальности: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Правоохранительная деятельность» и «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта».

Для абитуриентов подготовили мастер-классы, чтобы они смогли оценить современные мастерские и лаборатории. Большой интерес вызвали самые востребованные направления: сестринское дело, пожарная безопасность, беспилотные летательные аппараты, правоохранительная деятельность, поварское и кондитерское дело.

На День открытых дверей пригласили почетных гостей — ветеранов труда и заслуженных преподавателей, отмечающих 85-летие среднего профессионального образования. Они рассказали о становлении техникума и преданности профессии.

«Сочетая теорию с практикой, у вас есть все шансы стать настоящими профессионалами!» — отметила советник главы Дмитровского муниципального округа Елена Виноградова.

День стал праздником профессионального самоопределения. Гости оценили возможности для обучения в Дмитровском техникуме.