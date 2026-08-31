День открытых дверей прошел в ДК в Раменском округе

30 августа гости мероприятия посетили дворец культуры имени Воровского. Каждый желающий мог выбрать занятие по душе и стать участником нового творческого сезона.

Учреждение стало одним из самых популярных мест для времяпрепровождения в округе. В день открытых дверей дворец культуры вновь собрал любителей творчества.

У здания выступил духовой оркестр «Возрождение». Одновременно в фойе развернулись мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, работали фотозоны с аниматорами. Основной программой мероприятия стал праздничный концерт, где зрителям показали лучшие хореографические и вокальные номера, выступления театральных студий.

Каждый желающий мог принять участие в открытом танцевальной классе ансамбля «Экспрессия». Посетители пообщались с руководителями коллективов, выбрали занятия и подали заявления. Особенностью нового сезона стало возрождение шахматного клуба.

Запись в кружки будет доступна в течение всего года.