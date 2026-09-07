День открытых дверей прошел в ДК «Победа» в Раменском округе

Посетителей познакомили с деятельностью творческих и спортивных коллективов Дворца культуры. Гости могли не только увидеть выступления детей и взрослых, но и принять участие в пробных занятиях, чтобы найти занятие себе по душе.

Каждый уголок Дворца культуры превратился в пространство для самовыражения. Помимо мастер-классов, родители могли заглянуть в каждый зал. Персональные экскурсии по учреждению культуры провела директор «Победы» Ирина Барыбина.

Активности для всех желающих проходили и на территории около Дворца культуры. Там можно было не только увидеть показательные выступления спортсменов, но и выиграть пригласительные билеты на ближайшие мероприятия.