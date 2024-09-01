День открытых дверей прошел в ДК «Октябрь» в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске открыл свои двери для всех желающих, чтобы представить новый творческий сезон. В рамках дня открытых дверей руководители коллективов и студий рассказали о разнообразных программах, которые ожидают участников в этом году.

Среди новинок сезона — театры моды «Эксклюзив», программа «Ступенька к школе» и курсы изучения французского языка. Эти направления привлекли особое внимание как детей, так и их родителей.

На мероприятии гостей встречали аниматоры в костюмах любимых сказочных персонажей: Белоснежки, Маши, Гвидона и крошки Енота, что создало атмосферу волшебства и радости. В это время на площади ДК выступал народный фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки», добавляя праздничное настроение.

В фойе Дворца культуры проходили мастер-классы по созданию мультфильмов от студии мультипликации и изготовлению мягких игрушек от театра моды «Эксклюзив». Эти активности позволили юным подольчанам проявить свои творческие способности и научиться чему-то новому.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к нашим творческим коллективам, где каждый сможет найти применение своему таланту, своим силам и темпераменту», — отметила режиссер массовых мероприятий ДК «Октябрь» Елена Мотасова.

Кульминацией праздника стала концертная программа «Добро пожаловать», в которой приняли участие воспитанники музыкально-хоровой студии «Радуга», образцовой балетной студии «Синяя птица», театральной студии «Вечерний звон», детского ансамбля танца «Казачок», циркового коллектива «Браво», театрального коллектива «Свеча», театра моды «Эксклюзив» и оперной студии «Дольче воче».

Напомним, что в ДК «Октябрь» уже занимаются порядка 2000 воспитанников, и сейчас там открыто более 50 творческих направлений для детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».