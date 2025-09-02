День открытых дверей прошел в ДК «Октябрь» в Дубне

Дворец культуры «Октябрь» в Дубне провел для жителей День открытых дверей. В программе были мастер-классы, знакомство с коллективами, которые работают на базе ДК, а также необычная экскурсия по закулисью.

С самого порога гости попадали в атмосферу творчества: в фойе развернулась выставка, где можно было познакомиться с достижениями коллективов, их наградами и планами.

«Коллективы приглашают к себе новых участников. „Старички“ тоже встретились, соскучились за лето. День открытых дверей — это встреча-рассказ о том, что у нас впереди», — рассказала директор Дворца культуры «Октябрь» Елена Иванова.

Праздничный концерт для гостей тоже провели: выступили все коллективы. Всего на базе Дворца культуры «Октябрь» занимаются свыше 900 человек в 44 объединениях.