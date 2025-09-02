День открытых дверей прошел в ДК «Октябрь» в Дубне
Дворец культуры «Октябрь» в Дубне провел для жителей День открытых дверей. В программе были мастер-классы, знакомство с коллективами, которые работают на базе ДК, а также необычная экскурсия по закулисью.
С самого порога гости попадали в атмосферу творчества: в фойе развернулась выставка, где можно было познакомиться с достижениями коллективов, их наградами и планами.
«Коллективы приглашают к себе новых участников. „Старички“ тоже встретились, соскучились за лето. День открытых дверей — это встреча-рассказ о том, что у нас впереди», — рассказала директор Дворца культуры «Октябрь» Елена Иванова.
Праздничный концерт для гостей тоже провели: выступили все коллективы. Всего на базе Дворца культуры «Октябрь» занимаются свыше 900 человек в 44 объединениях.
В рамках проведения Дня открытых дверей состоялась и акция по продвижению проекта «Открытый ДК». Цель — информировать жителей города о возможности бронировать комфортные помещения Дворца культуры для проведения мероприятий, репетиций, мастер-классов и других активностей.
Работала и «Открытая приемная», где посетители делились впечатлениями, задавали вопросы и предлагали свои идеи. Также каждый смог попробовать себя в разных направлениях и выбрать занятие по душе.
«Дворец культуры „Октябрь“ — одно из наших старейших учреждений культуры. Здесь занимается множество талантливых ребят и взрослых.
В прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроили прилегающую к Дворцу площадь, которая уже стала точкой притяжения для горожан и гостей города», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.