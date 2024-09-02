День открытых дверей прошел в ДК имени Леонова в Зарайске

Во Дворце культуры имени Леонова в Зарайске прошел День открытых дверей. Для гостей провели мастер-классы, общественные акции и розыгрыши.

«В 57-й раз открываются двери нашего дворца для всех желающих. У нас работают различные клубные формирования: от танцевальных и вокальных коллективов до кружков по интересам и занятий йогой для активных представителей старшего поколения», — рассказала директор Дворца культуры имени Леонова Татьяна Лабутина.

Гостей праздника ждал концерт творческих коллективов, мастер-классы, патриотические акции «Письмо солдату» и «Окопная свеча». Жители округа смогли узнать больше о работе кружков и присоединиться к городскому флешмобу. Завершился День открытых дверей розыгрышем билетов на экскурсию по Водонапорной башне.

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