День открытых дверей прошел в библиотеке Шатуры

Жители Шатуры смогли ближе познакомиться с работой современной библиотеки. В местном учреждении провели День открытых дверей.

Для гостей библиотеки организовали различные активности. Дети смогли принять участие в интерактивной программе «Маленькие герои большой войны», посвященной Великой Отечественной войне и квесте «Любознательный заяц».

Также в этот день прошла встреча с профессиональным кинологом Ульяной Керделевич и ее четвероногой напарницей. Садоводы и хозяйки побывали на лектории «А у нас во дворе». Участники Дня открытых дверей могли получить консультации и обменяться опытом.

Подобные мероприятия прошли в 12 библиотеках муниципального округа Шатура. В них состоялись тематические игры и мастер-классы, акции, лекции, квесты, викторины, конкурсы и многое другое.

Все желающие могли выбрать для себя подходящие занятия или записать в кружки детей.