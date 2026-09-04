День открытых дверей прошел в библиотеках Химок

30 августа в Химках прошел День открытых дверей: насыщенная программа развернулась в Центральной городской библиотеке и городской библиотеке № 3. Гости участвовали в мастер‑классах, шахматных турнирах, литературных квизах и знакомились с новыми увлечениями.

В Центральной библиотеке юные посетители пробовали силы в шахматном турнире, изучали новинки на книжной выставке и участвовали в литературных квестах. В программе были мастер‑классы по программированию и открытый урок по математике — его провели в игровой форме, чтобы даже сложные темы стали понятными и увлекательными.

Городская библиотека № 3 тоже подготовила яркую программу. День начался с театральной встречи студии «Иван да Марья»: артисты показали, как театр может рождаться прямо в библиотечном пространстве. Затем любители интеллектуальных игр собрались на мастер‑класс от шахматного кружка Moscow Chess School. В течение дня работала выставка кружка «Стендовое моделирование имени Олега Кравченко» — гости рассматривали детальные модели танков и самолетов.

Молодежный книжный клуб «Стивен Холмсович Фрай» провел литературный квиз с призами, а затем состоялась открытая встреча клуба «Буфет». Финальной точкой насыщенного дня стало праздничное открытие сезона игротеки «Настолка с толком».