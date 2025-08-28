День открытых дверей прошел в библиотеках Богородского округа

В Электроуглях прошел день, посвященный открытию дверей библиотек, который привлек внимание местных жителей. Мероприятия, такие как квест-игра и обзор новинок, стали отличной возможностью для всех желающих погрузиться в мир литературы.

Квест «В лабиринтах Книжного Царства» был организован в детском отделе библиотеки и собрал ребят разных возрастов. Участники не только познакомились с работой библиотеки, но и научились находить нужные книги среди множества изданий. Также ребята узнали о доступных журналах и возможностях вступления в клуб для юных читателей.

Для более взрослой аудитории прошел «Калейдоскоп новинок», где представили свежие поступления книг и периодических изданий. Это мероприятие помогло читателям быть в курсе последних событий, а также наслаждаться качественной литературой.

В филиале Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина гостей встречал сказочный персонаж, который создавал атмосферу праздника. Посетители смогли участвовать в викторинах, посвященных книгам, и проверить свои знания о классической литературе.

В рамках буккроссинга каждый желающий мог взять книгу на чтение, что способствовало обмену литературой между читателями. Этот день подчеркнул, что библиотеки — это не только хранилища книг, но и площадки для творчества и общения.