День открытых дверей прошел в Академии творчества в Ногинске

6 сентября в Академии творчества прошел День открытых дверей — теплый, яркий и по-настоящему душевный праздник, который собрал детей, родителей и педагогов. Учреждение распахнуло свои двери для всех, кто хочет раскрыть способности и найти свое призвание.

С самого утра в коридорах академии звучали музыка и детский смех. Одним из самых трогательных моментов стала долгожданная встреча учеников с любимыми педагогами после летних каникул. Для многих ребят академия давно стала вторым домом — местом, где их поддерживают, помогают расти и раскрывают творческий потенциал.

Центральным событием дня стал праздничный концерт «Здравствуй, рыжая осень!». Каждое выступление вокалистов, танцоров, актеров было наполнено энергией, искренностью и тем особым волшебством, которое рождается там, где дети занимаются любимым делом. Зрители щедро одаривали артистов аплодисментами, поддерживая каждый номер.

День открытых дверей — это не только праздник, но и прекрасная возможность начать новый творческий путь. В академии открыт набор в коллективы по самым разным направлениям: вокал, хореография, театральное искусство, изобразительное творчество, робототехника и многое другое. Опытные и чуткие педагоги помогут ребенку воплотить мечту и раскрыть свои способности.

В рамках мероприятия гости смогли познакомиться с педагогическим коллективом, узнать подробнее об учебных программах, а также получить консультации по записи на обучение через РПГУ.