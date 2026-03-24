День открытых дверей прошел в Академии МЧС в Химках

23 марта в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках состоялся весенний день открытых дверей. Будущие абитуриенты вместе с родителями приехали на мероприятие.

Посетители ознакомились с учебными аудиториями, специализированными классами и многофункциональным учебно-спортивным комплексом. Студенты организовали для них экскурсии и подробно рассказали о процедурах поступления в 2026 году. Родители заглянули в общежития и убедились в комфорте проживания курсантов и кадетов. Им разъяснили, что студенты гражданских специальностей, в отличие от курсантов и кадетов, не живут в академии, а посещают занятия ежедневно.

Практическая программа развернулась на строевом плацу. Курсанты командно-инженерного факультета и студенты-спасатели показали умения в аварийно-спасательных операциях, включая эвакуацию пострадавшего из автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Специалисты Центра спасательных операций особого риска «Лидер» и отряда «Центроспас» продемонстрировали действия в экстремальных ситуациях. Атмосферу праздника создали выступления роты почетного караула и роты барабанщиков академии.

Гости, по окончании показательных выступлений пообщались с членами приемной комиссии, руководителями факультетов и Кадетским пожарно-спасательным корпусом. Абитуриентам рассказали о программах обучения, условиях приема в 2026 году, формах материальной поддержки и возможностях трудоустройства для выпускников. Обсудили также подготовительные курсы к Единому государственному экзамену.

Онлайн-трансляцию на сайте академии провели для тех, кто не смог присутствовать на лично. Зрители имели возможность задавать вопросы приемной комиссии в прямом эфире.