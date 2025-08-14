День открытых дверей пройдет во дворце культуры «Родина» в Химках

30 августа дом культуры «Родина» городского округа Химки проведет День открытых дверей. Мероприятие проходит ежегодно перед началом учебного года.

День открытых дверей пройдет под открытым небом в парке Толстого на площадке выставочного комплекса «Артишок». Начало в 12:00.

Гостей ждет насыщенная программа: праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК, открытые уроки и мастер-классы от профессиональных преподавателей. Для детей подготовлена специальная анимационная программа с веселыми играми и развлечениями.

Это отличная возможность для жителей Химок любого возраста познакомиться с работой творческих студий и кружков, задать вопросы преподавателям и сразу записаться на понравившиеся занятия.

Дворец культуры «Родина» уже 64 года является центром творческой жизни города. Многие известные деятели искусства и культуры начинали свой путь именно здесь.