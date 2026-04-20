День открытых дверей пройдет в военно-патриотическом центре в Одинцове

Центр ​военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведет день открытых дверей для школьников и студентов колледжей со всего Подмосковья. Мероприятие пройдет в Одинцовском округе 25 апреля с 10:00 до 18:00.

Участников Дня открытых дверей ждет масштабная программа.

Юноши и девушки посетят занятия по начальной военной подготовке. Узнать обо всех учебных направлениях «Авангарда» дети и родители смогут на экскурсии по центру, которую проведут его сотрудники.

Кроме того, на площадке будут работать интерактивные зоны и мастер-классы от партнеров центра — ЦСКА, проекта «Выбор сильных», Движения Первых и Юнармии.

Показательное выступление продемонстрируют бойцы 45-й отдельной бригады спецназа. Организаторы также подготовят анимационную программу и ароматную полевую кухню.

Вход на мероприятие свободный. Дополнительной регистрации не требуется.