День открытых дверей пройдет в Университетском колледже МГИМО-Одинцово

Жителей Одинцовского округа приглашают на День открытых дверей, который пройдет 16 мая на площадке Университетского колледжа Одинцовского кампуса МГИМО. Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Новоспортивная дом № 3, аудитория 229.

Сотрудники учебного учреждения проведут абитуриентам экскурсию по кампусу и познакомят их со специальностями: «Банковское дело», «Туризм и гостеприимство», «Операционная деятельность в логистике», «Юриспруденция», «Разработка и управление программным обеспечением».

Директор колледжа Марина Воробьева, а также ее заместители Тамара Прибылова и Елена Орлова расскажут о поступлении, особенностях обучения, организации учебного процесса и внеаудиторной деятельности.

Напомним, что 15 мая в Одинцовском кампусе также пройдет День открытых дверей магистерской программы «Современная педагогика и образовательный дизайн». Программа готовит педагогов-исследователей, которые работают в командах и прорабатывают повестку, актуальную для образовательной среды своей школы. Старт обучения — сентябрь 2026.