День открытых дверей пройдет в университете Вернадского в Балашихе

Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе приглашает на День открытых дверей. Мероприятие пройдет 24 ноября с 10:00 до 14:00.

Абитуриенты смогут получить информацию о вузе и образовательных программах, правилах поступления, а также пообщаются с руководством, преподавателями и студентами университета Вернадского. В программе также запланированы конкурсы, викторины, мастер-классы и интерактивные игры.

День открытых дверей пройдет 24 ноября с 10:00 до 14:00 по адресу: городской округ Балашиха, Московский проезд, дом № 9.

Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского готовит управленческие кадры для работы в сельских территориях и малых городах. В вузе обучаются 6,5 тысяч студентов на бакалавриате, магистратуре, специалитете и аспирантуре, а также в колледже, который открылся в этом году на базе высшего учебного заведения. Миссия университета — готовить высококвалифицированных специалистов, способных менять условия глобального рынка, воспитывать социально активных граждан и патриотов.

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