День открытых дверей пройдет в университете в Коломне 23 января

Государственный социально-гуманитарный университет проведет день открытых дверей для будущих абитуриентов. Традиционная встреча пройдет в режиме онлайн под девизом «Подключись к ГСГУ».

Все желающие смогут узнать о том, какие изменения внесли в правила приема в высшие учебные заведения в 2026 году, о направлениях подготовки и подпрофилях, представленных в коломенском вузе, а также о льготах, баллах за индивидуальные достижения и о многом другом.

Кроме того, на онлайн встрече будущим студентам покажут обновленный спецкабинет биологии, оснащенный современными микроскопами, наглядными пособиями и всем необходимым для лабораторных работ и опытов. В этой аудитории получают практические знания те, кто выбрал для себя направления «биология» и «химия».

На вопросы абитуриентов ответят секретарь приемной комиссии ГСГУ Дмитрий Мартынов, проректор по информатизации Евгений Дороднов, начальник отдела развития образования Валерия Ковалева и деканы факультетов.

Присоединиться к трансляции можно на сайте вуза, начало в 18:00.