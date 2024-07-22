День открытых дверей пройдет в учреждениях культуры Воскресенска 31 августа

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

Единый день открытых дверей во дворцах и домах культуры Воскресенска проведут 31 августа. Жители смогут ознакомиться с работой учреждений, посетить мастер-классы и записаться в кружки.

Каждый участник Дня открытых дверей сможет посетить выставки работ коллективов культурно-досуговых центров, побывать на мастер-классах различных тематик и выбрать кружок для посещения.

Программа мероприятия есть на официальных сайтах и страницах культурных учреждений в социальных сетях. Также ее можно найти на сайте Управления культуры городского округа Воскресенск.

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