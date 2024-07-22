День открытых дверей пройдет в учреждениях культуры Воскресенска 31 августа
Единый день открытых дверей во дворцах и домах культуры Воскресенска проведут 31 августа. Жители смогут ознакомиться с работой учреждений, посетить мастер-классы и записаться в кружки.
Каждый участник Дня открытых дверей сможет посетить выставки работ коллективов культурно-досуговых центров, побывать на мастер-классах различных тематик и выбрать кружок для посещения.
Программа мероприятия есть на официальных сайтах и страницах культурных учреждений в социальных сетях. Также ее можно найти на сайте Управления культуры городского округа Воскресенск.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи вошли в топ-3 городов Подмосковья по ликвидации незаконных построек
Мемориальную доску участнику СВО Александру Девятко установили в Балашихе
Около 94 миллионов поездок совершили в автобусах Подмосковья с начала лета
Первый этап Кубка Карякина провели в Королеве 21 июля
Принципы работы ДЭГ на выборах 6-8 сентября обсудили на семинаре в Подмосковье
«Ночь в парке» прошла в двух локациях в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте