День открытых дверей пройдет в центре «Витязь» в Балашихе 6 сентября

В центре специальной подготовки «Витязь» 6 сентября состоится День открытых дверей. Инструкторы расскажут о подготовке бойцов, действиях в экстремальных ситуациях и ответят на вопросы гостей.

С 24 апреля 2023 года в Балашихе работает первый в России единый пункт отбора на военную службу по контракту, созданный на базе Центра специального назначения «Витязь». Этот пилотный проект объединяет все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте, упрощая процесс для кандидатов.

Сегодня центр на Восточном шоссе функционирует как полноценная площадка для подготовки контрактников. Здесь граждане получают помощь в оформлении документов, проходят медицинскую комиссию, получают юридические консультации, открывают банковские счета и узнают о мерах социальной поддержки для военнослужащих и их семей.

День открытых дверей — отличная возможность познакомиться с деятельностью центра и узнать о службе по контракту. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-498-732-80-47, +7-919-446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7-905-775-40-90.