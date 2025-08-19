День открытых дверей пройдет в центре подготовки контрактников в Балашихе 30 августа

Инструкторы Центра спецподготовки «Витязь» расскажут о том, как проходит подготовка контрактников, а также о действиях в экстремальных ситуациях. Помимо этого, специалисты ответят на вопросы гостей.

Центр «Витязь» стал первым в России единым пунктом отбора на военную службу по контракту. Он начал работать 24 апреля 2023 года. Этот пилотный проект объединил все этапы оформления контракта с Минобороны: от медицинской комиссии и юридической помощи до открытия банковского счета и информирования о мерах соцподдержки для военнослужащих и их семей.

Сегодня центр на Восточном шоссе — полноценная площадка для подготовки будущих бойцов. Здесь создали все условия для оперативного оформления документов и начала службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Для посещения Дня открытых дверей необходимо зарегистрироваться. Подробности о работе центра доступны на сайте контрактмо.рф или по телефонам: 8 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.