День открытых дверей пройдет в Центре онкологической помощи в Одинцове 29 ноября

День открытых дверей пройдет в Одинцовском центре амбулаторной онкологической помощи 29 ноября с 9:00 до 14:00. Здесь в рамках онкоскрининга можно пройти диагностику новообразований кожи и сделать рентгенографию грудной клетки.

Помимо этого, любой желающий может выполнить маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, сдать PSA-тест для оценки риска рака предстательной железы, а после осмотра врачом-онкологом и выдачи направления — сдать анализ кала на скрытую кровь.

Запись по будням доступна по телефонам: 122 и 8 (495) 663-91-89. Нужно помнить, что необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета. Место проведения: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника 1, 5 этаж, Центр амбулаторной онкологической помощи.