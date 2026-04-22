День открытых дверей пройдет в Центре онкологической помощи в Одинцове

Жителей муниципалитета, прикрепленных к Одинцовской областной больнице, приглашают на день открытых дверей 25 апреля. В преддверии Всемирного дня борьбы с меланомой акцент мероприятия сделают на заболеваниях кожи.

Пациентов Центра амбулаторной онкологической помощи ждет осмотр кожных покровов специалистом, диагностика с использованием системы FotoFinder (искусственный интеллект, высокая точность оценки новообразований), а также консультация врача-онколога. По результатам врач может направить на дополнительные обследования: ультразвуковое исследование молочных желез для женщин до 40 лет, маммографию и рентгенологическое обследование легких.

Для участия в Дне открытых дверей требуется предварительная регистрация. Запись по телефону +7 495 635-42-70 (или по короткому номеру 122) с понедельника по пятницу.