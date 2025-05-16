День открытых дверей пройдет в центре «Авангард» в Одинцове 17 мая

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» Одинцовского округа проведет день открытых дверей в субботу, 17 мая. Программа мероприятия будет насыщенной.

Гостей центра «Авангард» в этот день ожидают торжественное открытие Аллеи героев специальной военной операции, экскурсии, занятия по начальной военной подготовке, показательный бой десантников, а также выставка военной техники.

Кроме того, будут организованы спортивные активности. Например, зарядка и мастер-классы от чемпионов страны, стрельба в электронном тире, эстафеты и военные квесты, мастер-классы по армейскому многоборью. Посетителей центра ждут розыгрыши призов, концерт и полевая кухня.

Специально для всех гостей учебно-методического центра организуют регулярные маршруты от станции метро «Парк Победы» и от железнодорожной станции «Голицыно».