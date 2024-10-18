День открытых дверей пройдет в солнечногорском колледже 19 октября

В Солнечногорске колледж «Подмосковье» проведет День открытых дверей. Абитуриенты смогут познакомиться с профессиями через мастер-классы, встретиться с работодателями и поучаствовать в конкурсах.

«Для будущих студентов мы подготовили множество практических заданий, которые помогут лучше понять выбранную профессию», — рассказала директор колледжа Антонина Юдина.

В программе — профессиональные пробы в сферах туризма, услуг и медицины, в том числе укладка волос, приготовление бельгийских вафель, планирование туристических маршрутов и первая помощь. Преподаватель Светослав Масанин проведет мастер-класс по сестринскому делу.

Событие пройдет с 11:00 до 14:00 по адресу: д. Козино, ул. Санаторно-лесной школы № 1, д. 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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