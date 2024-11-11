День открытых дверей пройдет в Щелковской больнице 16 ноября

Щелковская больница проведет день открытых дверей 16 ноября. Заведующая эндокринологическим центром Марина Печеная будет принимать жителей с 9:00 до 14:00.

Врач проведет осмотр нижних конечностей на определение чувствительности, проверит сахар крови, при необходимости направит на другие анализы. В этот же день для посетителей проведут обучающее занятие по теме сахарного диабета.

Борьба с диабетом должна начаться с визита к эндокринологу, отметили в поликлинике. Врач поможет выработать план действий, который поможет избежать или контролировать заболевание.

День открытых дверей пройдет по адресу: улица Московская, дом 7, корпус 1, взрослая поликлиника, кабинет № 302. Предварительная запись по телефону 8 (49625) 5-40-25.

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