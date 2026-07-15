День открытых дверей пройдет в роддоме в Одинцове 18 июля

Одинцовский родильный дом приглашает будущих родителей на очередную открытую встречу. Гости смогут познакомиться с отделениями, задать вопросы специалистам и узнать больше о подготовке к родам.

Встреча начнется в субботу в 11:00. Особенностью мероприятия станет участие акушерок родового отделения, которые проведут экскурсию и расскажут о своей работе. Посетители смогут увидеть родильные залы, палаты и другие помещения, где будущие мамы находятся до и после рождения ребенка.

Специалисты ответят на вопросы, связанные с подготовкой к родам, пребыванием, организацией медицинской помощи и особенностями ведения беременности и послеродового периода.

Участие в Дне открытых дверей возможно по предварительной записи. Оформить ее можно по телефону: +7 (985) 963-14-64 в будние дни с 09:00 до 17:00. Одинцовский родильный дом расположен по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 3Б.