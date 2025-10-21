День открытых дверей пройдет в роддоме Орехово-Зуева 23 октября

Для того чтобы помочь будущим родителям получить ответы на все интересующие вопросы и почувствовать себя увереннее, Орехово-Зуевский роддом приглашает всех желающих на День открытых дверей, который состоится 23 октября в 14:00. Заведующая родильным домом Вера Калинина отметила, что подобные встречи с будущими мамами и папами проводятся на регулярной основе и пользуются большой популярностью.

На Днях открытых дверей специалисты родильного дома рассказывают обо всех этапах родоразрешения, о современных методиках обезболивания, о правильной подготовке к родам и об уходе за новорожденным. У гостей мероприятия есть возможность задать врачам и акушерам все интересующие их вопросы.

Важной частью программы является экскурсия по родильному дому, во время которой будущие родители смогут увидеть родзал, палаты для мам и детей, а также оценить оборудование.

«Орехово-Зуевский роддом оснащен самым современным медицинским оборудованием и принимает не только жительниц Орехово-Зуевского городского округа, но и будущих мам со всего Подмосковья, а также из близлежащих областей. Здесь будущих мам всегда встречает ответственный, внимательный и дружелюбный персонал, готовый оказать всестороннюю поддержку и профессиональную помощь на каждом этапе беременности и родов», — сообщили в медицинском учреждении.