День открытых дверей пройдет в роддоме Химок 10 июня

10 июня в 16:00 в Химкинском родильном доме пройдет день открытых дверей. Мероприятие состоится по адресу: Ленинский проспект, дом 14/3, вход № 8.

Будущие родители смогут пообщаться с заведующим отделением и ведущими специалистами, узнать о подготовке к родам. В программе — экскурсия по всем отделениям: от современных родблоков и операционных до индивидуальных палат.

«Выбрать место для родов — непростая задача. Поэтому наши врачи проводят подобные встречи не только для будущих мам, но и для пап. Доверить самое главное в жизни можно только убедившись лично в компетенциях врачей, удобстве палат и комфортном пребывании», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Родильный дом Химок открылся после капитального ремонта осенью 2025 года. Обновление провели по Народной программе партии «Единая Россия». С начала года здесь появились на свет 515 малышей: 257 мальчиков и 258 девочек.