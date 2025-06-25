День открытых дверей пройдет в роддоме для жителей Черноголовки 26 июня

26 июня в 14:00 жители округа получат возможность посетить Ногинский родильный дом и ознакомиться с его работой изнутри. В рамках Дня открытых дверей будущим родителям будет предоставлена возможность своими глазами увидеть отделения роддома, узнать о современных подходах к ведению беременности и современных методах родовспоможения.

Посетителям будет проведена экскурсия по ключевым подразделениям роддома, включая родильный блок, палаты, предназначенные для мам и новорожденных. Это позволит будущим родителям получить представление об условиях пребывания и ухода, предоставляемых в учреждении. Помимо осмотра помещений, участники Дня открытых дверей смогут лично задать интересующие вопросы квалифицированным врачам и специалистам роддома.

В ходе встречи специалисты подробно расскажут о преимуществах партнерских родов, особенностях послеродового ухода за мамой и новорожденным, а также о других услугах, предоставляемых в учреждении. Встреча состоится в конференц-зале роддома, расположенного по адресу: улица Комсомольская, дом № 59.