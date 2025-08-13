День открытых дверей пройдет в пункте отбора на военную службу в Балашихе

16 и 23 августа в 10:00 в центре специальной подготовки «Витязь» пройдет День открытых дверей. Это событие станет отличной возможностью для всех заинтересованных узнать больше о процессе подготовки бойцов и действиях в критических ситуациях.

Центр специального назначения «Витязь» открыл первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту 24 апреля 2023 года. Этот пилотный проект был создан с целью объединения всех этапов оформления контракта с Министерством обороны в одном месте, что значительно упрощает процесс для желающих служить.

Сегодня пункт отбора на Восточном шоссе функционирует как полноценный подготовительный центр. Здесь граждане могут получить квалифицированную помощь, пройти необходимые процедуры и начать свой путь к службе в Вооруженных Силах. В центре предусмотрены все условия для оперативного оформления документов, включая прохождение медицинской комиссии, получение юридической помощи, открытие банковского счета и информирование о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

День открытых дверей — это уникальная возможность для граждан ознакомиться с работой центра, задать вопросы инструкторам и узнать о перспективах службы по контракту.

Для получения дополнительной информации о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно обратиться по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47 или +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram). Также доступны номера +7905-775-40-30 и +7905-775-40-90.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте контрактмо.рф.