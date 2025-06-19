День открытых дверей пройдет в Орехово-Зуевском роддоме

Орехово-Зуевский родильный дом распахнет свои двери для будущих родителей, приглашая их на День открытых дверей. Мероприятие предоставит возможность познакомиться с учреждением и специалистами.

В рамках Дня открытых дверей посетителей ждет программа, включающая общение с врачами и акушерами-гинекологами, которые готовы ответить на все вопросы, касающиеся беременности, родов и послеродового периода. Будущие родители смогут узнать о современных методах ведения родов, обезболивании, грудном вскармливании и других аспектах.

Кроме того, для гостей будет организована экскурсия по ключевым отделениям родильного дома, таким как родильное отделение и послеродовые палаты.

Заведующая родильным домом Вера Калинина подчеркнула значимость подобных мероприятий.

«Ожидание ребенка — это не только время радости, но и период, когда будущие родители сталкиваются с множеством вопросов и переживаний. Наши встречи с будущими родителями стали доброй традицией. А наступление предстоящих родов всегда вызывает определенную тревогу и беспокойство, как у будущей мамы, так и ее родственников. В рамках Дня открытых дверей наши специалисты подробно расскажут о процессе родоразрешения, подготовке к родам и ответят на все ваши вопросы. Также для гостей будет организована экскурсия по роддому», — сообщила Вера Калинина.

Мероприятие начнется 19 июня в 14:00.