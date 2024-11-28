День открытых дверей пройдет в онкоцентре в Воскресенске 30 ноября

В Центре амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей 30 ноября. Пациенты смогут проконсультироваться у специалистов и сдать ПСА-тесты на определение раковых опухолей.

Онкологи проведут цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, ПСА-тест на рак простаты и тесты на наличие скрытой крови.

«День открытых дверей проходит у нас каждую последнюю субботу месяца. Жители активно приходят на проверку своего здоровья, что очень радует», — рассказала старшая медсестра Центра амбулаторной онкологической помощи Татьяна Ефимочкина.

Онкологи примут жителей Воскресенска старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Центр амбулаторной помощи работает во втором корпусе дома № 1 на Больничном проезде. Отделение онкологии располагается на втором этаже. Мероприятие продлится с 15:00 до 17:00. Записаться можно также с 15:00 до 17:00 по телефону: 8 (991) 573-96-46.

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