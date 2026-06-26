День открытых дверей пройдет в онкоцентре в Химках

День открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи пройдет в Химках 27 июня. Жители старше 18 лет смогут быстро, удобно и бесплатно пройти обследование и проконсультироваться с врачами-онкологами.

В рамках акции можно будет пройти осмотр у онколога, проверить новообразования кожи, а также пройти скрининг на заболевания дыхательных путей и пищеварительной системы. Для женщин предусмотрены маммография или УЗИ молочных желез (в зависимости от возраста) и цитологическое исследование. Для мужчин — ПСА-тест для оценки рисков рака предстательной железы.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований, если они есть — они пригодятся для консультации с врачом.

«Лучшая защита от любой болезни — это профилактика. Ранняя диагностика в онкологии буквально спасает жизни, ведь многие серьезные процессы поначалу протекают совершенно бессимптомно. Подобные дни открытых дверей — это прекрасная возможность для тех, кто работает по будням и кому вечно не хватает времени на походы по врачам», — отметила муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Центр находится в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом 22. В день акции он будет работать с 9:00 до 14:00.